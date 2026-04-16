Названы сроки завершения строительства ж/д линии Горадиз-Агбенд

ЗАНГИЛАН /Trend/ - Строительство железнодорожной линии Горадиз-Агбенд завершится в 2028 году.

Как сообщает Карабахское бюро Trend, об этом заявил заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев на 24-м заседании азербайджано-российской межправительственной комиссии.

По его словам, текущий уровень реализации проекта составляет приблизительно 75%.

«Общая протяженность этой железнодорожной линии составляет приблизительно 110 км, а с учетом второстепенных дорог — около 140 км. Основные строительные работы уже завершены», - сказал Ш. Мустафаев.