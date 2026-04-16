В Ашхабаде проходит конференция по газовому сотрудничеству Туркменистана и Китая (ФОТО)

Материалы 16 апреля 2026 14:57 (UTC +04:00)
Fuad Namazov

АШХАБАД /Trend/ - 16 апреля в Ашхабаде проходит церемония открытия международной научно-практической конференции на тему "Туркменистан - Китайская Народная Республика: 20 лет стратегического сотрудничества в газовой отрасли".

Как сообщает специальный корреспондент Trend, в конференции принимают участие представители государственных структур Туркменистана и Китая, международных организаций, энергетических компаний и экспертного сообщества, которые обсуждают ключевые достижения и перспективы двустороннего сотрудничества в газовой сфере.

Мероприятие также приурочено к официальной церемонии запуска четвертого этапа разработки газового месторождения "Галкыныш".

Новость обновляется

