Анализ данных: как АСЕАН и Африка замещают США в торговом балансе Китая

БАКУ/ Trend/ - Китайский экспорт в I квартале 2026 года вырос на 11,9% до 6,9 триллионов юаней (977,6 миллиардов долларов), несмотря на тарифы США и кризис на Ближнем Востоке.

Пока Вашингтон пытается возвести торговые барьеры, официальные данные Главного таможенного управления КНР за первый квартал 2026 года показывают, что Пекин уже не нуждается в прежней зависимости от Запада.

Геополитическая стратегия Пекина довольно проста: заменить падающие объемы торговли с США взрывным ростом в странах-членах Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Африки. Статистика бьет рекорды, так как торговля с АСЕАН выросла на 15,4%, а с Африкой - на 23,7%. Доля стран инициативы “Один пояс, один путь” в общем внешнеторговом обороте Китая достигла исторических 51,2%.

Китай не просто компенсирует потери, он перенаправляет товарные потоки туда, где спрос на его инфраструктурные и технологические решения растет двузначными темпами.

Главным инструментом “защиты” от тарифных войн стали технологии. Китай делает ставку на товары с высокой добавленной стоимостью, которые крайне сложно заменить чем-либо другим. Экспорт интегральных схем подскочил на 66,6%. Спрос на фоне глобального вовлечения в искусственный интеллект позволяет Пекину диктовать условия, несмотря на экспортный контроль со стороны США. Доля от экспорта электромобилей, литий-ионных батарей и солнечных панелей также увеличилась на 53,3%.

Китай фактически монополизирует глобальные цепочки поставок “зеленой” энергетики. Даже учитывая конфликт на Ближнем Востоке, спровоцировавший энергетический “шок”, китайский промышленный экспорт остается устойчивым, так как мир продолжает зависеть от их производственных мощностей. В рамках 15-го пятилетнего плана склонность мира к высокотехнологичной промышленности станет еще глубже, делая экономику КНР менее восприимчивой к внешним санкциям.

Ситуация балансирует на грани двух сценариев. В случае оптимистичного развития событий, рост китайского присутствия в АСЕАН и Африке сохранится, а технологический экспорт на базе ИИ и "зеленой" энергетики продолжит расти темпами 50–70% в отдельных сегментах. В этом случае Китай удержит двузначные темпы экспорта даже при давлении США. Китай, таким образом, успешно завершает структурную перестройку, окончательно закрепляясь в роли технологического хаба для развивающихся экономик. Рост экспорта в страны инициативы “Один пояс, один путь” перекрывает любые убытки от торговых войн с Западом, а технологическое лидерство в сфере AI и “зеленой” энергетики вынуждает даже критиков сохранять торговые связи с Пекином.

Пессимистичный сценарий показывает, что геополитическое давление Запада на страны Глобального Юга усиливается, принуждая их к выбору стороны. Замедление мировой экономики и нестабильность в развивающихся регионах могут снизить компенсирующий эффект, а торговые ограничения усилят фрагментацию рынков. Тогда рост экспорта может уйти в диапазон 3–5% с повышенной волатильностью.

Данные за I квартал 2026 года пока говорят в пользу первого сценария. Но мартовское замедление напоминает, геополитика все еще может ударить. Китайская торговля становится менее западоцентричной и более технологичной, но ее устойчивость теперь все больше зависит не от одного рынка, а от баланса сразу нескольких быстро меняющихся регионов.