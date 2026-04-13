PASHA Bank обещает инвесторам дивиденды на уровне не менее 30–40%

БАКУ /Trend/ - PASHA Bank планирует ежегодно выплачивать инвесторам дивиденды на уровне не менее 30-40 процентов.

Как сообщает Trend, об этом заявил член правления банка, главный финансовый директор Мурад Сулейманов на пресс-конференции, посвященной началу размещения акций.

По его словам, хотя выплата дивидендов зависит от решения акционеров, банк ориентируется на минимальный уровень в 30-40 процентов:

"За последние 2–3 года мы выплачивали дивиденды примерно на уровне 60 процентов. Наше обещание акционерам - не менее 30-40 процентов".

М. Сулейманов добавил, что очередные дивидендные выплаты ожидаются в июне-июле текущего года.

Отметим, что в рамках первичного публичного размещения (IPO) PASHA Bank начинает прием заявок на акции сегодня с 11:00. Таким образом, акции становятся доступными для широкого круга инвесторов. Подписка продлится с 13 апреля по 12 мая 2026 года.

Инвесторам предлагается 932 926 обыкновенных именных акций, что составляет 5% капитала банка. Цена первичного размещения одной акции установлена на уровне 55 манатов. Минимальный объем покупки - 1 акция, максимальный лимит не установлен. В период подписки на предварительно внесенные средства начисляется доход в размере 5% годовых. Размещение акций будет осуществляться через Бакинскую фондовую биржу.

Инвесторы смогут принять участие в IPO через платформы и мобильные приложения PASHA Bank, Birbank Invest, а также основного андеррайтера PASHA Capital, ABB Invest, Unicapital и Leobank, Офлайн-участие возможно в филиалах PASHA Bank, Кapital Bank и Unibank, а также в офисе PASHA Capital.