Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Японией в банковской сфере

БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Японией обсуждено сотрудничество в сфере банкинга.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Ассоциацию банков Азербайджана (АБА).

Так, 8–9 апреля делегация Ассоциации банков Азербайджана в рамках программ по международному обмену опытом совершила деловой визит в Японию. В ходе визита в первую очередь состоялась встреча делегации с Японской банковской ассоциацией (Japanese Bankers Association – JBA). На встрече Ассоциацию банков Азербайджана представили президент структуры Закир Нуриев, исполнительный директор Юнус Абдулов, а также в ней участвовали представители Центрального банка Азербайджана, ведущих банков страны и Азербайджанского кредитного бюро.

Японскую сторону представили заместитель председателя и главный исполнительный директор JBA Ясуюки Мацумото и его команда — Масаюки Саэгуса, Йоджи Оки, Аяко Сува и Рео Такизава. В ходе встречи Ясуюки Мацумото представил информацию о банковской системе Японии, макроэкономической ситуации в стране, платежной инфраструктуре и направлениях развития цифрового банкинга.

Делегация АБА, в свою очередь, проинформировала японскую сторону о процессах цифровизации в банковском секторе Азербайджана, расширении платежных систем, проводимых реформах в финансовой и банковской сферах, а также о существующей регуляторной базе.

В рамках визита делегация также приняла участие в ряде рабочих встреч на высоком уровне с японской клиринговой сетью (The Japanese Banks’ Payment Clearing Network), Агентством по сотрудничеству в области борьбы с отмыванием денег, Mizuho Bank, компанией Money Forward, Inc., а также с Центральным банком Японии.

В ходе встреч стороны провели широкий обмен мнениями по вопросам передового международного опыта в банковском секторе, цифровых активов, применения технологий искусственного интеллекта в финансовой сфере, а также расширения прозрачности финансовых операций.

Результаты, достигнутые в рамках визита, имеют важное значение с точки зрения дальнейшего расширения сотрудничества между банковскими секторами Азербайджана и Японии, внедрения инновационных подходов и поддержки институционального развития.