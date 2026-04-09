Ненефтяной сектор Азербайджана увеличился в январе-феврале

БАКУ/Trend/ - В январе-феврале текущего года экспорт Азербайджана по ненефтяному сектору увеличился на 19,7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил 580,7 миллиона долларов США. За этот же период экспорт продовольственной продукции вырос на 30,5% - до 200,6 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на мартовский выпуск "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

За январь-февраль экспорт сахара по сравнению с прошлым годом увеличился в 4,3 раза, хлопчатобумажной пряжи - в 2,6 раза, жиров и масел растительного и животного происхождения - в 2,1 раза, алюминия и изделий из него - на 37,4%, хлопкового волокна - на 33,3%, фруктов и овощей - на 32,7%, алкогольных и безалкогольных напитков - на 10,9%, чая - на 5,1%.

Экспорт сельскохозяйственной продукции вырос на 34,6% - до 160,9 миллиона долларов, а агропромышленных товаров - на 22%, до 52,5 миллиона долларов. В совокупности экспорт аграрной и агропромышленной продукции увеличился на 31,2% и составил 213,4 миллиона долларов.

В структуре ненефтяного экспорта первое место заняло золото - 60,7 миллиона долларов, второе - лесной фундук - 57,4 миллиона долларов, третье - медные руды - 44,6 миллиона долларов. В феврале лидером стал лесной фундук (28,1 миллиона долларов), затем золото (27,6 миллиона долларов) и медные руды (24,1 миллиона долларов).

В январе-феврале крупнейшими импортёрами азербайджанских ненефтяных товаров стали: Россия - 149,1 миллиона долларов, Турция - 83,4 миллиона долларов, Грузия - 77,2 миллиона долларов, Швейцария - 67,7 миллиона долларов, Украина - 29 миллиона долларов. В феврале экспорт составил: Россия - 72,1 миллиона долларов, Турция - 52 миллиона долларов, Грузия - 45,6 миллиона долларов, Швейцария - 29,1 миллиона долларов, Казахстан - 13,9 миллиона долларов.

В рейтинге крупнейших негосударственных экспортёров в январе–феврале вошли: представительство Azerbaijan International Mining Company, AGRARCO, Prime Cotton, Azerbaijan Sugar Production Union, Baku Steel Company, Prime LM, P-Agro, KHAN-EL, MORS Trading, STP Aluminium.

Среди государственных компаний лидером является AzerGold, далее - SOCAR Polymer, Azəralüminium, Управление маркетинга и экономических операций SOCAR, Azərpambıq Aqrar Sənaye Kompleksi, Управление экспорта газа SOCAR, Socar Cape, Sənayecihaz, завод минеральной воды İstisu, Qaradağ Glass Plant.

В январе-феврале 2026 года АзерКосмос экспортировал спутниковые телекоммуникационные услуги в 32 страны на сумму 3 миллиона долларов США, что составило 65% от общего дохода агентства. Основные получатели услуг: Великобритания - 710,4 тысячи долларов, Люксембург - 545,4 тысячи, Швеция - 374,4 тысячи, Турция - 162 тысячи, Пакистан - 152,5 тысячи долларов.