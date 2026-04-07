...
  1. Главная
  2. Экономика

Назван объем доходов Азербайджана от экспорта золота

7 апреля 2026
Назван объем доходов Азербайджана от экспорта золота

Читайте Trend в

Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале текущего года Азербайджан экспортировал золота на сумму 60,7 миллиона ​​долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на мартовский выпуск "Обзора экспорта", подготовленный Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно информации, это на 51% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отметим, что в январе-феврале текущего года экспорт по ненефтяному сектору увеличился на 19,7% по сравнению с соответствующим периодом 2025 года и составил 580,7 миллиона ​​долларов США.

В январе-феврале 2026 года экспорт продовольственной продукции увеличился на 30,5% и составил 200,6 миллиона долларов.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости