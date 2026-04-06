В эпоху, когда глобальные правила переписываются силой, а не переговорами, мир нуждается в новых точках опоры. Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева стал именно такой точкой: государством, которое сумело превратить географию в стратегию. Сегодня, когда напряжённость вокруг Ормузского пролива вновь ставит под угрозу глобальные цепочки поставок, этот выбор оказывается определяющим.

Ситуация вокруг Ормузского пролива демонстрирует: прежние правила мировой политики и энергетики больше не работают, а международное право и формальные соглашения оказываются бессильными перед силовыми амбициями государств. Иран, угрожая перекрыть пролив — жизненно важную артерию мировой энергетики, демонстрируя что слабые формальные договоренности бессильны, когда на кону государствообразующие интересы и показывает, что контроль над ключевыми ресурсами и стратегическими маршрутами вновь определяется силой, а не согласованными нормами. Любая попытка заблокировать Ормузский пролив, мгновенно повлияет на цену топлива, промышленное производство и экономическую стабильность Европы. Смело напрашивается мысль, мир сегодня стоит на пороге энергетического шока, старые механизмы сдерживания оказываются неэффективными, а глобальная экономика погружается в фазу нестабильности, где выживает «сильнейший». В этой запутанной, но, к сожалению, очевидной истории Европа оказывается перед фактом зависимости от Азербайджана. В этой новой реальности Европейский союз сталкивается с суровым уроком, когда иллюзия энергетической самодостаточности разрушена (запасы изо дня в день иссякают). Дефицит предсказуемых поставок, давление на ключевые маршруты, конкуренция за ресурсы — всё это превращает энергетику в вопрос стратегического выживания. Именно здесь роль Азербайджан выходит на первый план. Благодаря мудрой стратегии под руководством Ильхам Алиева страна становится не просто источником энергии, а опорой стабильности для Европы. Азербайджан показывает, что он не зависит от чужих решений, а сам формирует правила игры в регионе, тем самым становится стратегическим узлом новой энергетической архитектуры. И так, события вокруг Ормузского пролива лишь подчеркивают ценность альтернативных маршрутов и надежных партнеров. Каспийский регион превращается в жизненно важный энергетический коридор, связывающий ресурсы Центральной Азии с западными рынками. Уже сегодня нашей страной обеспечиваются поставки газа в Европу, укрепляются транспортные связи через Срединный коридор (Транскаспийский международный транспортный маршрут), что доказывает способность таким образом балансировать между центрами силы и демонстрировать способность действовать независимо. В условиях глобальной нестабильности это делает страну одним из немногих реальных гарантов стабильности на Евразийском континенте. То, что происходит вокруг Ирана и Ормузского пролива, яркий пример того, как современная геополитика отказывается от прежних правил. Силовой подход превалирует над международным правом, стратегическая самостоятельность стала важнее деклараций и резолюций, в этом смысле Азербайджан идет именно этим путем, впору кризиса создавая новые маршруты и гарантируя поставки, укрепляя свои позиции и демонстрируя пример прагматичной, эффективной политики. В то время как другие регионы остаются заложниками нестабильности, Баку превращается в центр, на который ориентируется Европа. Новая реальность формируется здесь и сейчас, мир изменился, и прежние модели уже не работают. Право «сильного» стало реальностью, и те, кто способен действовать быстро, автономно и стратегически, получают ключевую роль в формирующемся порядке. В этих условиях Азербайджан подтверждает что он не просто участник процесса, а нужный, востребованный и стратегически важный узел, гарантирующий энергобезопасность Европы и стабильность региона. События вокруг Ормузского пролива лишь подчёркивают правильность выбранного пути в виде независимости, прагматизма и умения превращать вызовы в возможности.

Фарид Бахшалиев

Заместитель директора АМИ Trend