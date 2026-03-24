Великобритания повышает сборы за оформление виз и иммиграционных документов

БАКУ /Trend/ - Великобритания повысит ряд сборов за иммиграционные и национальные визы с 8 апреля 2026 года.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство внутренних дел Великобритании (Home Office), согласно обновленному тарифному расписанию, стоимость краткосрочной визы для посещения страны (сроком до шести месяцев) вырастет со 127 фунтов стерлингов (170 долларов США) до 135 фунтов (181 доллар), то есть на 8 фунтов (11 долларов).

Существенно повысятся также сборы за долгосрочные гостевые визы. Виза сроком до двух лет будет стоить 506 фунтов стерлингов (679 долларов) вместо нынешних 475 (637 долларов). Пятилетняя виза подорожает с 848 фунтов (1,137 долларов) до 903 (1,211 долларов). Сбор за десятилетнюю визу увеличится с 1,059 фунтов стерлингов (1,420 долларов) до 1,128 (1,513 долларов).

Изменения затронут и другие категории. Сбор за визу для посещающих академиков (пребывание от шести до 12 месяцев), а также за визу для частного медицинского лечения (сроком от шести до 11 месяцев) вырастет с 220 фунтов (295 долларов) до 234 ($314 долларов).

Будут скорректированы и транзитные визы: прямой транзит через аэропорт (direct airside) подорожает с 39 фунтов (52 доллара) до 41,50 (56 долларов), а транзит с выходом из транзитной зоны (landside) - с 70 фунтов (94 доллара) до 74,50 (100 долларов).