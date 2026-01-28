В провинции Тегеран ведутся работы по развитию солнечной энергетики

БАКУ /Trend/ - Ведется работа по увеличению потенциала выработки электроэнергии солнечными электростанциями в провинции Тегеран, расположенной на севере Ирана, как минимум до 3-4 тысяч мегаватт.

Как сообщает Trend, об этом заявил губернатор провинции Тегеран Мохаммед Садег Мотамедиан на заседании энергетического комитета провинции Тегеран.

По его словам, в настоящее время в провинции Тегеран работают солнечные электростанции мощностью 100 мегаватт. Ведется работа по увеличению этого объема как минимум до 200 мегаватт к концу текущего иранского года (20 марта 2026 года).

Мотамедиан также сообщил, что в провинции Тегеран ведется работа по строительству солнечных электростанций общей мощностью более 13 тысяч мегаватт. Строительство солнечных электростанций общей мощностью 8,8 тысячи мегаватт находится на стадии выдачи лицензий. Для этих целей выделено более 18 тысяч гектаров земли.

Следует отметить, что потенциал выработки электроэнергии за счет возобновляемых источников в Иране, по имеющимся данным, составляет 3,5 тысячи мегаватт.