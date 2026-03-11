Использование ИИ в агросекторе может поспособствовать увеличению добавленной стоимости – Вугар Байрамов

БАКУ /Trend/ - Для увеличения производственных и экспортных возможностей в агросфере необходимо более активно использовать искусственный интеллект.

Как сообщает Trend, об этом сказал депутат Милли Меджлиса, член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов на общественных слушаниях в комитете по аграрной политике а на тему «Применение искусственного интеллекта в сельском хозяйстве: результаты и перспективы».

Он отметил, что использование искусственного интеллекта или цифровых решений - это инструмент, а результат выражается в конкретной экономической стоимости.

"Необходимо также рассчитать, какая часть создаваемой стоимости в сельскохозяйственном секторе формируется благодаря применению искусственного интеллекта или цифровых решений. В настоящее время стоимость, создаваемая благодаря применению искусственного интеллекта в глобальном аграрном секторе, оценивается примерно в 4,7 миллиарда долларов. Прогнозируется, что к 2035 году этот показатель достигнет 46,6 миллиарда долларов. В Азербайджане пока не измеряется стоимость, создаваемая искусственным интеллектом в отраслевом разрезе, поэтому внедрение этой практики в сельском хозяйстве крайне важно. Возможности использования искусственного интеллекта в аграрном секторе широки и могут способствовать увеличению создаваемой в этой сфере стоимости», — сказал депутат.