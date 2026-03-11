Совместное заявление для прессы Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Совета Европейского Союза Антониу Кошты

БАКУ/ Trend/ - 1. 11 марта 2026 года в Баку состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Совета Европейского Союза Антониу Кошты.

2. Подчеркнув стратегический характер партнерства между Азербайджаном и Европейским Союзом, президенты подтвердили приверженность дальнейшему углублению политического диалога и практического сотрудничества, опираясь на позитивную динамику, достигнутую в ходе недавних встреч на высшем уровне, в том числе в сферах безопасности, энергетики и транспорта. Данное взаимодействие отвечает обоюдным интересам сторон и способствует укреплению мира, стабильности, транспортной связности и устойчивому развитию в более широких регионах Черного моря, Южного Кавказа и Центральной Азии.

3. Стороны вновь подтвердили, что отношения между Азербайджанской Республикой и Европейским Союзом строятся на основе взаимного уважения, равноправия и обоюдной выгоды при полном соблюдении Устава Организации Объединенных Наций и норм международного права, включая принципы суверенитета и территориальной целостности государств.

4. Президенты вновь заявили о намерении оперативно завершить переговоры по новому всеобъемлющему двустороннему соглашению, которое создаст прочную правовую основу для дальнейшего развития отношений. Была также подчеркнута важность утверждения обновленных приоритетов партнерства между Азербайджаном и ЕС и полноценного использования существующих диалоговых механизмов, включая Совет по сотрудничеству между Азербайджаном и ЕС, для продвижения двусторонней повестки дня по всем направлениям.

5. Вновь подтверждая общую стратегическую цель – мирный, стабильный, взаимосвязанный и процветающий Южный Кавказ без разделительных линий, — президенты приветствовали позитивные сдвиги в регионе, в частности историческую динамику в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией. Были с удовлетворением отмечены итоги Вашингтонского саммита от 8 августа 2025 года и последующие шаги по нормализации отношений между двумя странами. Председатель Совета Европейского Союза вновь подтвердил полную поддержку ЕС усилиям Азербайджана и Армении, направленным на достижение устойчивого мира в регионе путем обоюдного диалога.

6. Президенты отметили масштабные постконфликтные восстановительные работы и усилия по развитию, осуществляемые Азербайджаном в Карабахском и Восточно-Зангезурском регионах. Признавая серьезность насущных вызовов, особенно проблему минного загрязнения, они призвали к наращиванию международной поддержки, отметив при этом, что Европейский Союз является ведущим международным донором в сфере гуманитарного разминирования.

7. Было подчеркнуто, что реализация документа «Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития» открывает новые возможности для расширения сотрудничества между Азербайджаном и ЕС в соответствующих приоритетных областях, включая торговлю, транспортную связность, инвестиции, экономическую устойчивость и чистую энергетику.

8. Президенты отметили ключевую роль Азербайджана в обеспечении региональной связности, прежде всего в масштабах Среднего коридора, укрепляющего транспортные, торговые, энергетические и цифровые связи между Черноморским регионом, Южным Кавказом и Центральной Азией. Европейский Союз подтвердил приверженность сотрудничеству с Азербайджаном в сфере транспортной связности в рамках инициативы «Глобальные ворота» и других соответствующих механизмов, включая поддержку модернизации железных дорог в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджанской Республики, а также текущие усилия по реализации проекта TRIPP. Стороны приветствовали создание Рабочей группы высокого уровня по экономическому сотрудничеству для укрепления экономических связей и инвестиций между Азербайджаном и ЕС в рамках инициативы «Глобальные ворота».

9. Отмечая долгосрочное стратегическое партнерство в энергетической сфере, президенты подтвердили роль Азербайджана как надежного партнера в диверсификации источников энергоснабжения Европы и выразили приверженность дальнейшей реализации Меморандума о взаимопонимании по стратегическому партнерству в энергетической сфере, подписанного в 2022 году. Были подчеркнуты значимость деятельности Консультативного совета по Южному газовому коридору и заседания по зеленой энергии, а также потенциал расширения сотрудничества в области возобновляемых источников энергии, включая производство ветровой и солнечной энергии, и реализации проектов по соединению электросетей, таких как проект прокладки подводного электрического кабеля по дну Черного моря.

10. Приветствуя успешные итоги двадцать девятой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), состоявшейся в Баку в ноябре 2024 года под председательством Азербайджанской Республики, президенты подтвердили готовность активизировать взаимодействие по вопросам изменения климата и охраны окружающей среды.

11. Президенты приветствовали предстоящее проведение в Азербайджане 13-й сессии Всемирного форума городов в мае 2026 года как значимый вклад в глобальные усилия по устойчивой урбанизации и развитию жизнестойких городов, а также выразили готовность использовать площадку Форума для углубления сотрудничества между Азербайджаном и ЕС в соответствующих сферах.

12. Президенты указали на важность углубления сотрудничества в оборонной области и сфере безопасности для противодействия таким новым угрозам, как организованная преступность, терроризм, экстремизм, незаконный оборот оружия и наркотиков, отмывание денег, торговля людьми и нелегальная миграция.

13. Была подчеркнута важность укрепления взаимодействия в области цифровой трансформации и инноваций. Признавая растущее значение искусственного интеллекта и других новых технологий, стороны выразили готовность наращивать сотрудничество в этом направлении в целях стимулирования инноваций, повышения экономической устойчивости и развития, а также содействия формированию устойчивых и ориентированных на рост цифровых экосистем.

14. Президенты вновь подтвердили важность развития межличностных контактов, в том числе через расширение мобильности. Они приветствовали дальнейшее выполнение Соглашения об упрощении визового режима, нацеленного на взаимное облегчение поездок, и подтвердили намерение укреплять сотрудничество в сферах образования, культуры, работы с молодежью и научных исследований.

15. Президенты обсудили основные текущие геополитические вопросы, включая последние события в Иране и Украине.