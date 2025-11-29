В Иране увеличился парк пассажирских воздушных судов

БАКУ /Trend/ - За время деятельности нынешнего правительства Ирана (находится у власти с августа 2024 года) количество пассажирских воздушных судов увеличилось на 18%.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель председателя Организации гражданской авиации Ирана Маджид Ахлаги в ходе брифинга.

По его словам, на момент прихода к власти нынешнего иранского правительства количество пассажирских воздушных судов в стране составляло 177. На настоящее время их число увеличилось до 209.

Ахлаги заявил, что к концу текущего иранского года (к 20 марта 2026 года) парк пассажирских воздушных судов страны пополнится еще 40 пассажирскими самолетами.

По его словам, Организация гражданской авиации Ирана смогла предпринять успешные шаги на пути к увеличению количества пассажирских воздушных судов. Среди них упрощение и ускорение процесса импорта новых пассажирских самолетов в страну и успешное привлечение инвестиций в сектор воздушного транспорта.

Следует отметить, что в Иране действуют 57 гражданских аэропортов. Из них 14 - международные. Ежегодно через иранские аэропорты в среднем перевозится 30 миллионов пассажиров.