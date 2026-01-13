Джейхун Байрамов провел обсуждения с венесуэльским коллегой

БАКУ /Trend/ - 13 января состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хилем Пинто.

Об этом Trend сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе телефонного разговора были обсуждены последние события в Венесуэле, а также вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Венесуэлой.

Министр Джейхун Байрамов выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате произошедших в Венесуэле событий. Он выразил надежду на установление мира и стабильности в Венесуэле и сохранение единства страны.

Венесуэльский министр в ходе телефонного разговора подробно проинформировал о текущей ситуации в стране. Он отметил, что президентские полномочия в Венесуэле успешно исполняются, государственные институты функционируют в штатном режиме. Наряду с этим, министр подчеркнул, что диалог с американской стороной продолжается, деятельность компаний США, в особенности в энергетической сфере, возобновлена, а также ведутся переговоры о взаимном возобновлении работы посольств.

Министры подчеркнули важность продолжения усилий по развитию двусторонних отношений между Азербайджаном и Венесуэлой, а также сотрудничества, основанного на взаимной поддержке и солидарности в рамках международных организаций, в особенности ООН и Движения неприсоединения.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!