Продлен срок ареста Аднана Ахмедзаде

БАКУ /Trend/ - Продлен срок меры пресечения в виде ареста, избранной в отношении бизнесмена Аднана Ахмедзаде.

По информации Trend, Сабаильский районный суд принял новое решение на основании ходатайства Службы государственной безопасности (СГБ).

Отметим, что по уголовному делу в отношении Аднана Ахмедзаде, расследуемому в СГБ, он обвиняется в совершении провокаций против экономической безопасности, а также в присвоении в особо крупном размере.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!