В ненефтегазовом секторе в Азербайджане будет введен новый механизм по подоходному налогу

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане принимаются последовательные меры по улучшению социального обеспечения, созданию благоприятной деловой среды и содействию официальной занятости в ненефтяном секторе.

Об этом Trend сообщили в Государственной налоговой службе.

В связи с тем, что 7-летние льготы по подоходному налогу с работников, применяемые с 2019 года для поддержки формализации занятости в частном секторе, истекают в конце этого года, с 2026 года будут введены новые поэтапные льготы по подоходному налогу с физических лиц в частном секторе ненефтегазового сектора. Цель - поддержать экономическую активность, снизить налоговую нагрузку на предпринимателей, стимулировать создание новых рабочих мест и повысить конкурентоспособность на рынке труда.

Для сохранения результатов реформ, обеспечения стабильности в соответствующей сфере, а также продолжения процесса легализации занятости предлагается постепенно и поэтапно облагать налогом заработную плату в частном секторе ненефтегазового сектора, установив более низкую налоговую нагрузку для более низких доходов. В зависимости от ежемесячной суммы, доход до 2500 манатов будет облагаться налогом по ставке 3 процента с 2026 года, 5 процентов - с 2027 года и 7 процентов - в последующие годы, доход в диапазоне от 2500 до 8000 манатов будет облагаться налогом по ставке 10 процентов, а доход свыше 8000 манатов - по ставке 14 процентов. При этом, если ежемесячный доход работника составляет до 2500 манатов, освобождение от удержания подоходного налога с части этой суммы в размере 200 манатов сохранится.

Одновременно с 1 января 2026 года в указанном секторе при ежемесячном доходе работника по наемному труду до 8000 манатов ставки социальных страховых взносов, удерживаемых с работника и выплачиваемых за счет работодателя, сохраняются на действующем сейчас уровне. Для части заработной платы работника, превышающей 8000 манатов, ставка снижается на 4 процентных пункта - с 25 процентов до 21 процента, из которых 10 процентов предусматриваются с работника и 11 процентов - с работодателя.

В отношении частного сектора также вносятся изменения в ставки взносов на медицинское страхование. Так, до изменения с части заработной платы работника до 8000 манатов удерживалось 2 процента, с части свыше 8000 манатов - 0,5 процента, с части заработной платы до 8000 манатов с работодателя удерживалось 2 процента, с части свыше 8000 манатов - 0,5 процента.

Начиная с 1 января 2026 года с работника и работодателя будет взиматься 2 процента с части заработной платы до 2500 манатов и 0,5 процента - с части свыше 2500 манатов. Тем самым совокупная ставка обязательного медицинского страхования для диапазона заработной платы 2500–8000 манатов снижается с 4 процентов до 1 процента.

Расчет взносов по страхованию от безработицы продолжится в прежнем порядке.

Новые механизмы будут способствовать укреплению финансовой устойчивости системы социальной защиты, сбалансированности нагрузки на рынок труда и поддержанию уровня благосостояния граждан, а также созданию условий для сохранения официальной занятости и стимулированию формализации трудовых отношений.

Изменения помогут предпринимателям и работникам в целом комфортно адаптироваться к новым налоговым ставкам. То есть нагрузка будет минимальной как для субъектов предпринимательства, так и для работников. Кроме того, поэтапное введение налога также будет способствовать стабильности цен и заработной платы в экономике. В результате будет обеспечен более плавный переход как для работников, так и для предпринимателей.

По подоходному налогу

С 1 января 2026 года по 1 января 2027 года:

Размер ежемесячного дохода, облагаемого налогом Ставка подоходного налога До 2500 манатов 3 процента От 2500 до 8000 манатов 75 манатов + 10 процентов от суммы от 2500 до 8000 манатов Свыше 8000 манатов 625 манатов + 14 процентов от суммы свыше 8000 манатов

С 1 января 2027 года по 1 января 2028 года:

Размер ежемесячного дохода, облагаемого налогом Ставка подоходного налога До 2500 манатов 5 процентов От 2500 до 8000 манатов 125 манатов + 10 процентов от суммы от 2500 до 8000 манатов Свыше 8000 манатов 675 манатов + 14 процентов от суммы, превышающей 8000 манатов

С 1 января 2028 года:

Размер ежемесячного дохода, облагаемого налогом Ставка подоходного налога До 2500 манатов 7 процентов От 2500 до 8000 манатов 175 манатов + 10 процентов от суммы от 2500 до 8000 манатов Свыше 8000 манатов 725 манатов + 14 процентов от суммы, превышающей 8000 манатов

Если ежемесячный доход работника составляет до 2500 манатов, освобождение от удержания подоходного налога с части в размере 200 манатов сохраняется.