Специальное предложение для пользователей метро от Банка ABB!

Банк ABB, постоянно предлагающий своим клиентам инновационные решения и полезные возможности, запускает новую кампанию для пользователей метро. В рамках кампании владельцы Mastercard Tam DigiCard будут получать 100% кешбэк за каждые 5 оплат, совершенных через Apple Pay или Google Pay на станциях метро. Сумма кешбэка будет автоматически возвращаться на счет пользователя после каждой пятой транзакции. В течение кампании каждый пользователь может получить 100% кешбэк максимум 6 раз.

Если вы еще не являетесь владельцем Mastercard Tam DigiCard, то можете заказать карту онлайн через приложение ABB mobile или на официальном сайте https://abb-bank.az/ и быстро активировать ее, добавив в Apple Pay или Google Pay, чтобы сразу начать пользоваться преимуществами кампании. Акция действует до 10 декабря 2025 года.

Также стоит отметить, что теперь можно оплачивать проезд в метро и другими картами Банка ABB. Это нововведение предоставляет клиентам более широкий выбор в повседневных поездках, ускоряет процесс прохода и увеличивает удобство безналичных платежей. Пользователи могут добавить свои карты в Apple Pay или Google Pay на совместимых устройствах и обеспечивать быстрый и безопасный проход через турникеты метро.

