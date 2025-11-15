Стратегия сотрудничества Президентов Азербайджана и Узбекистана может стать примером для всего мира - мнение из Ташкента

ТАШКЕНТ /Trend/ - Стратегия сотрудничества Президентов Азербайджана и Узбекистана может стать примером для всего мира.

Как сообщает в субботу специальный корреспондент Trend, об этом журналистам в Ташкенте заявила общественный и государственный деятель, доктор философских наук Жамила Шермухамедова.

Она подчеркнула, что лидеры двух стран действуют мудро и прагматично, открывая новые возможности для сотрудничества. "Сегодня Президент Ильхам Алиев и Президент Шавкат Мирзиёев создают мост дружбы и экономического развития. Каспийское сотрудничество - это не только экономический аспект, это, прежде всего, общечеловеческая дружба", - отметила она.

"Изучая политическую историю прошлого и настоящего, я считаю, что сегодня два лидера открывают дорогу всему миру, показывают, какой должна быть правильная стратегия. Их пример станет ориентиром для других стран", - добавила Шермухамедова.

По ее словам, современный мир требует объединения и поддержки, а не разделения. "Важно создавать объединение и сотрудничество, а не разъединение. Особенно это касается межнациональных, межкультурных и межрелигиозных отношений. Это один из критериев современного мира XXI века", - подчеркнула эксперт.