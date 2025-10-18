Президент Ильхам Алиев: Организация тюркских государств играет ключевую роль в укреплении братских связей между Азербайджаном и Казахстаном

БАКУ/Trend/ - Организация тюркских государств (ОТГ) играет ключевую роль в укреплении братских связей между Азербайджаном и Казахстаном и служит действенной платформой для углубления политического диалога, расширения экономических связей и развития гуманитарного сотрудничества.

Как сообщает в субботу Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в эксклюзивном интервью агентству Kazinform в преддверии государственного визита в Казахстан.

«Основанная в 2009 году на древней азербайджанской земле - в Нахчыване, Организация тюркских государств внесла большой вклад в укрепление сотрудничества и усиление солидарности между тюркскими народами и странами. В прошлом году в Шуше прошел первый неформальный Саммит, а недавно в Габале состоялся 12-й Саммит Совета глав государств ОТГ. В ходе этих встреч на высшем уровне были плодотворно рассмотрены ключевые вопросы сотрудничества наших стран в рамках организации, подписаны декларации, способствующие укреплению Организации тюркских государств, тесного сплочения тюркского мира, наращиванию его политической, экономической и военной мощи, превращению в центр силы на глобальной арене.

В культурно-гуманитарной и образовательной сферах сотрудничество между нашими странами в рамках ОТГ носит системный и поступательный характер. Совместные инициативы охватывают широкий спектр направлений — от организации фестивалей, выставок, литературных вечеров и конференций до активного взаимодействия научных и образовательных учреждений», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства заявил, что в рамках ОТГ успешно функционирует Международная тюркская академия, которая играет важную роль в проведении исследований и укреплении научно-образовательных связей.

«Мы также тесно сотрудничаем в рамках ТЮРКСОЙ, Фонда тюркской культуры и наследия, Парламентской Ассамблеи тюркских государств — ТЮРКПА и других международных организаций, что еще раз свидетельствует о высоком уровне доверия между Азербайджаном и Казахстаном.

Отдельно хотелось бы подчеркнуть историческое значение Первого тюркологического съезда, состоявшегося в 1926 году в Баку. Это событие стало важной вехой в развитии тюркской науки, культуры и единства. В следующем году исполнится 100 лет со дня проведения этого знаменательного форума, и юбилей Первого тюркологического съезда планируется торжественно отметить в рамках ОТГ», - сказал Президент Ильхам Алиев.