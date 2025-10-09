Президент Рахмон призвал ускорить реализацию соглашения о создании индустриального парка с Россией

ДУШАНБЕ /Trend/ - Наш диалог в атмосфере взаимопонимания еще раз подтверждает высокий уровень отношений между Таджикистаном и Россией.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил на брифинге Президент Таджикистана Эмомали Рахмон по итогам переговоров с Президентом России Владимиром Путиным.

"В этом контексте мы высказались за продолжение политического диалога на различных уровнях", - сказал он.

Президент также отметил стабильный рост взаимной торговли и подчеркнул взаимную заинтересованность сторон в развитии экономического сотрудничества: "Мы отметили стабильный рост взаимной торговли и подтвердили взаимную заинтересованность в наращивании торгово-экономических связей, диверсификации товарооборота. Были рассмотрены вопросы привлечения инвестиций, создания совместных предприятий и реализации совместных проектов в приоритетных секторах экономики. Это, прежде всего, различные сферы промышленности, особенно горнорудной, лёгкой, пищевой и перерабатывающей промышленности, а также цветная металлургия".

Рахмон добавил, что страны видят перспективы для инвестиционного сотрудничества в энергетике, транспорте и сельском хозяйстве, а также придают большое значение цифровой экономике и искусственному интеллекту: "Наряду с этим, мы придаем особое значение развитию взаимодействия в сфере цифровой экономики и искусственного интеллекта. Договорились об активизации контактов между деловыми кругами двух стран и создании благоприятных условий для инвестиций".

Президент подчеркнул актуальность реализации совместных инфраструктурных проектов: "В свете наших последних договоренностей, мы отметили необходимость скорейшей реализации Соглашения о создании Индустриального парка в Таджикистане и подчеркнули важность дальнейшего развития межрегионального сотрудничества".