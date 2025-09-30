Инвестиции в человеческое развитие - это разумное вложение с точки зрения климатической политики - Мухтар Бабаев

БАКУ /Trend/ - Инвестиции в человеческое развитие - разумное вложение с точки зрения климатической политики.

Как сообщает Trend, об этом сказал президент COP29, специальный представитель Президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев в ходе выступления на Бакинской неделе климатических действий (BCAW2025).

Он рассказал о успехах, достигнутых в ходе COP29.

"Борьба с изменением климата - это не только сокращение выбросов или внедрение технологий. Это, по сути, здоровье, навыки, образование, средства к существованию и достоинство людей. Именно поэтому мы впервые организовали на COP29 комплексный День человеческого развития и запустили Бакинскую инициативу по развитию человеческого потенциала для климатической устойчивости. Эта инициатива направлена ​​на объединение образования, здравоохранения, социальной защиты, занятости и развития навыков, особенно для детей и молодежи", - сказал он.

М.Бабаев отметил, что эта инициатива дала целый ряд результатов.

"Мы собрали лидеров высокого уровня для оценки влияния изменения климата на развитие человека. Это касается систем здравоохранения, находящихся под давлением, детей, лишенных возможности получить образование, работников, теряющих работу и нуждающихся в новых навыках. Мы организовали тематические семинары, посвященные проблемам образования, здравоохранения, "зеленых" рабочих мест и безработицы среди молодежи. Это дало международным представителям возможность обменяться опытом и разработать практические решения. Во-вторых, мы собрали всех вместе, чтобы принять руководящие принципы развития человека в целях обеспечения устойчивости климата. Эти принципы задают четкое направление на ближайшие годы. Они призывают страны согласовывать меры по борьбе с изменением климата с развитием человека и подчеркивают, что образование, занятость и здравоохранение являются ключом к устойчивому развитию. Подчеркивается важность участия правительств, работодателей, профсоюзов, гражданского общества, научного сообщества, детей и молодежи в разработке путей справедливого перехода", - сказал он.

М. Бабаев подчеркнул, что эти принципы также рекомендуют увеличить инвестиции в системы образования, повышение климатической грамотности и программы профессиональной подготовки, чтобы молодые люди обладали необходимыми знаниями и навыками для "зелёной" экономики и энергетического перехода. "Наконец, эта инициатива также создала новые платформы для устойчивого развития. Мы создали Коалицию по устойчивому развитию в области климата и здравоохранения при председательстве Бакинской Конференции сторон (COP) совместно со Всемирной организацией здравоохранения. Эта коалиция обеспечит сохранение приоритета здравоохранения в климатической повестке дня и передачу достижений, полученных в период нашего председательства, следующему председательству.

На COP29 мы все согласились с тем, что инвестиции в развитие человеческого потенциала - это разумные инвестиции с точки зрения климата. Именно поэтому министерство труда и социальной защиты населения стало важным партнером в нашей работе. Его лидерство продемонстрировало, что социальная защита, политика занятости и развитие профессиональных навыков являются ключевыми столпами климатической устойчивости. Мы с нетерпением ждем продолжения начатых нами инициатив и партнерских отношений", - добавил М. Бабаев.

