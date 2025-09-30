В Минске состоялись переговоры премьер-министров Азербайджана и Беларуси (ФОТО)

Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Политика Материалы 30 сентября 2025 18:31 (UTC +04:00)
БАКУ /Trend/ - 30 сентября в Минске состоялась встреча между премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым и премьер-министром Республики Беларусь Александром Турчиным.

Как сообщает Trend, стороны выразили удовлетворение высоким уровнем межгосударственных связей и отметили динамичное развитие взаимовыгодного партнерства в результате совместных усилий президентов двух стран.

Были рассмотрены вопросы торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, промышленной кооперации, а также сотрудничества в сельскохозяйственной, гуманитарной и других сферах.

Особое внимание уделено исполнению поручений глав государств Азербайджана и Беларуси, положительно оценен ход реализации ряда проектов, проработанных в рамках достигнутых договоренностей.

