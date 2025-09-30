Компания Yango Group из Дубая инвестировала 100 миллионов долларов в азербайджанский рынок и расширила свой опыт на глобальном уровне

БАКУ /Trend/ - С момента своего основания в 2018 году дубайская Yango Group быстро превратилась в глобальную цифровую экосистему, охватывающую сферы мобильности, электронной коммерции, доставки еды, финтеха, развлечений и других услуг в 30 странах Ближнего Востока, Южной Азии, Латинской Америки, Африки и Европы. Компания сосредоточена на трансформации мировых технологий в повседневные сервисы, адаптируя передовые решения под особенности каждого уникального рынка.

В эксклюзивном интервью Trend главный директор по развитию бизнеса Аденийи Адебайо и руководитель YangoAzerbaijan Мушвиг Гасанов поделились подробностями впечатляющего пути компании, её стремительного расширения на развивающихся рынках и перспективного видения развития, включая планы в отношении азербайджанского рынка.

Гиперлокальность как один из столпов развития бизнеса

Адебайо объяснил, что для достижения масштаба в любом бизнесе необходима прочная опора, подобно строительству высокого здания: «Чем глубже фундамент, тем больше этажей можно построить. Для YangoGroup эта основа строится на четырёх ключевых элементах: капитал, технологии, операционные процессы и локальные потребности».

В отличие от многих крупных технологических компаний, сосредоточившихся на развитых рынках, Yango Groupсознательно выбрала иной путь. Семь лет назад компания решила растить бизнес на развивающихся рынках, делая ставку на их экспоненциальный потенциал роста. Когда сервис Yango Ride вышел в Кот-д’Ивуар в 2018 году, уровень проникновения интернета составлял всего 18%, стоимость смартфонов была примерно $1,000, а мобильный интернет был крайне дорогим.

Однако Yango увидела то, что упустили другие: быстрый рост Facebook и WhatsApp показал скрытый спрос на цифровизацию, а снижение стоимости устройств и мобильного интернета вскоре открыло путь к широкому распространению цифровых сервисов. Сегодня использование смартфонов в стране достигло 70%, а их стоимость снизилась в пять раз, что создало условия для стремительного и бурного роста цифровых платформ.

Эта философия поиска сигналов в рамках гиперлокальности сформировала стратегию Yango и подход к развитию рынков. Компания осознала, что сервис для онлайн заказа такси — лишь одна из точек соприкосновения с повседневной жизнью людей. «Будущее не в отдельных сервисах, настоящая возможность заключается в создании связанной экосистемы — продуктов, которые работают вместе, делая жизнь удобнее и эффективнее, разработанных и адаптированных под каждый конкретный рынок».

Результаты подтверждают эту концепцию. Сегодня Yango работает в более чем 30 странах, больше 2 миллионов людей имеют возможность зарабатывать через платформу, ежемесячно около 50 миллионов человек пользуются сервисами компании.

В то время как многие транснациональные компании сталкиваются с дилеммой: предлагать единый международный продукт или адаптироваться под локальные условия, Yango делает ставку на создание сервисов, которые отвечают потребностям людей здесь и сейчас, вместо того чтобы ожидать, что пользователи подстроятся под глобальный шаблон. Например, в Лиме, Перу, где районы города формируют «мини-города» из-за особенностей социальной активности, Yango создала мини-зоны в приложении, позволяя партнёрским водителям работать только в предпочитаемых ими районах.

Другой пример — Пакистан, где Yango внедрила тариф для рикш, опираясь на культурное явление, глубоко укоренившееся в повседневной жизни. Рикши предлагают доступный и гибкий способ передвижения, особенно в оживлённых городских районах страны. Yango также сотрудничала с местными художниками, создавая уникальный брендинг сервиса с яркими иллюстрациями, отражающими культуру страны. Цель заключалась не только в продвижении сервиса, но и в том, чтобы почтить глубоко укоренившуюся традицию, сделав её при этом легко доступной для пользователей через приложение.

Этот подход воплощает более широкую философию: технологии и продукты должны адаптироваться к жизни пользователей, а не наоборот. Гиперлокальность в Yango — это не просто локализация, это способ превращать глобальный масштаб в локальное доверие. «Встраиваясь в сообщества, уважая местный контекст и создавая сервисы, которые ощущаются как «свои» в каждом рынке, наша цель — закладывать основы для более комфортной городской жизни по всему миру», — отмечает Адебайо.

Он пояснил, что Yango рассматривает свои операции как часть более широкого спектра «городских услуг» — как люди передвигаются, оплачивают покупки, питаются и получают доставку в современных городах. Компания активно объединяет вокруг себя рестораны, таксомоторные компании и лицензированных перевозчиков, службы доставки, поставщиков цифрового контента и другие сервисы, помогая им распространяться через свою платформу. Такая инклюзивная философия делает партнёрство фундаментальной частью ДНК Yango Group.

Партнёрство как основа роста

«Основное партнёрство компании — с государствами и городами, где она работает, с обязательством инвестировать капитал, внедрять инновации и продукты, чтобы оцифровывать городские сервисы и улучшать жизнь людей», — продолжает Адебайо. Это фундаментальное партнёрство распространяется как на власти, так и на граждан, обеспечивая соответствие сервисов местным потребностям.

Yango открыта к интеграции своих решений напрямую в городскую инфраструктуру. В Лиме, Боготе и ряде других рынков компания сотрудничает с местными провайдерами для установки живых меток на автобусы, что позволяет жителям видеть, где находятся автобусы и когда они приедут. Поскольку автобусы остаются основой городского транспорта в этих городах, особенно в часы пик, такая простая интеграция принесла огромное удобство. Аналогичные проекты обсуждаются в Баку и других городах.

Не менее важна инфраструктура Yango для навигации. Карты Yango давно перестали быть внутренним инструментом: сейчас они широко используются партнёрскими таксомоторными компаниями и интегрированы в городские системы. Инвестируя в постоянное локальное обновление карт, учёт потоков движения и отчёты о происшествиях, Yango помогает водителям быстрее реагировать на дорожные условия и одновременно предоставляет городам лучшее понимание передвижения людей.

Инвестиции в размере 100 миллионов долларов и перспективное видение для азербайджанского рынка

Yango Group инвестировала 100 миллионов долларов в азербайджанский рынок, что подчеркивает долгосрочную приверженность компании цифровой трансформации страны. Руководитель Yango AzerbaijanМушвиг Гасанов отметил быстрый прогресс компании с момента её выхода на рынок почти три года назад: «Мы начали с Yango Ride, а сегодня Yango превратилось в суперапп, упрощающий повседневные задачи. От онлайн-заказа такси до доставки из ресторанов и продуктовых магазинов, логистики, «Навигатор» для построения маршрутов в реальном времени и «Транспорт» для планирования поездок на общественном транспорте — всё теперь доступно в одном привычном приложении».

Эта инвестиция укрепляет роль Yango как технологического партнёра и организатора городских сервисов, привнося глобальные инновации и адаптируя решения под местные потребности Азербайджана.

Азербайджан: региональный центр инноваций

По словам руководителя Yango Azerbaijan Мушвига Гасанова, компания рассматривает азербайджанский рынок как потенциальный региональный центр инноваций. «Мы видим в Азербайджане страну с энергией и талантами, способными задавать тренды во всём регионе. Yango уже инвестировала в рынок 100 миллионов долларов, и наша цель — укрепить здесь позиции, работая вместе с местными специалистами над разработкой перспективных решений. Азербайджан обладает сильной базой для становления центром инноваций и экспертизы, и мы стремимся поддерживать и использовать этот опыт повсеместно в расширении наших сервисов», — объяснил Гасанов.

Он добавил, что успех Yango измеряется не только ростом, но и силой местной экосистемы: «Мы считаем, что нам удалось создать экосистему, работающую как единый цифровой центр, где ценятся опыт и идеи каждого сотрудника. В то же время наши амбиции идут дальше — мы хотим инвестировать в физические центры инноваций, объединяющие технологии и человеческий капитал. В этом контексте мы стремимся создать региональный «Yango Hub» — настоящий Центр передового опыта, который укрепит и ускорит развитие местной инновационной экосистемы».

Признавая, что универсальный подход редко работает, Yango в Азербайджане постоянно локализует свои сервисы: во время COP29 компания внедрила специальные тарифы, дополнительное обучение партнерских водителей, навигацию в аэропорту и выделенные зоны подачи, а для Формулы 1 в Баку добавила возможность отслеживания перекрытия дорог в реальном времени и предложенные точки подачи, обновляя эти изменения ежегодно. Другие локализованные функции включают «Самый быстрый» — быстрый доступ к ближайшему автомобилю в условиях плотного трафика. Изначально этот инструмент был разработан специально для Баку, однако из-за его успешности и высокого спроса, компания внедрила его и на других рынках.

Азербайджан стал полигоном для инноваций, ориентированных на водителей — программы лояльности, мгновенные выплаты и гибкие условия заказов — многие из которых впоследствии распространились на другие рынки благодаря тесному сотрудничеству и оперативной обратной связи с партнёрскими таксомоторными компаниями. Дополнительные инновации на рынке включают совместные проекты по кэшбэку и функции покупок внутри приложения, демонстрируя гибкость Yango в интеграции местного бизнеса и органов власти в экосистему своей платформы.

В конечном итоге Yango Group продолжает свою миссию по трансформации глобальных технологий в локально значимые повседневные сервисы. Комбинируя стратегические инвестиции капитала, адаптивные технологии и экспертизу локальных команд, компания раскрывает огромный потенциал развивающихся рынков, меняя подход к предоставлению цифровых сервисов по всему миру через гибкие и глубоко интегрированные партнёрства.