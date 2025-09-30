Джабир Иманов был примерным гражданином, отцом, сыном, внуком… - Таир Иманов

БАКУ /Trend Life/ - В Культурном центре Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана прошла церемония прощания с любимым артистом, участником команды КВН "Парни из Баку" – чемпиона 20 века, ведущим актером Театра КВН "Планета "Парни из Баку", заслуженным артистом, полковником МВД Джабиром Имановым, сообщает Trend Life. Джабир Иманов скончался 29 сентября на 50-м году жизни в спортивном зале от инфаркта.

На мероприятии брат Джабира Иманова, заслуженный артист Таир Иманов поделился теплыми воспоминаниями.

"Мы много говорили о смысле жизни. И самым главным для нас всегда было - гордиться своим государством, своей страной, её независимостью. Он был примерным гражданином, отцом, сыном, внуком… Хотя я был старше его на два года, но многому у него научился.

Когда началась 44-дневная Отечественная война, он сильно переживал. Пришёл ко мне и сказал, что отправляется добровольцем на фронт, а свою семью оставляет на мое попечение. В тот период я тоже собирался уйти добровольцем. Но тогда сказали, что время ещё не пришло. Что бы ни случилось, мы всегда должны были быть вместе. Мы так воспитаны, и это идет от нашего деда, композитора Сулеймана Алескерова, уроженца города Шуша. И первый концерт в освобожденной Шуше, организованный Службой государственной безопасности... это важное дело было поручено Джабиру.

Шуша уже пять лет как освобождена, мы живем со свободным Карабахом. Когда малышу Джабира исполнился год, он сразу же отвез его на родную землю в Шушу. С тех его дети всегда просили его отвозить их в этот благословенный город. Пять дней назад вместе с семьями мы вновь посетили Шушу, снимали там фильм о Сулеймане Алескерове. Говорят, человек перед уходом что-то чувствует…После окончания съёмок Джабир вдруг предложил: "Пойдём, прогуляемся вдвоём по городу…" Это была… последняя прогулка. Я потерял брата…" - сказал Таир Иманов.

Джабир Иманов родился 22 июня 1976 года в Баку. Он окончил среднюю школу №189, затем Азербайджанский государственный экономический институт (1997) и юридический факультет Бакинского государственного университета (2003), получив квалификации экономиста и юриста.

В 1997–1998 годах проходил действительную военную службу во Внутренних войсках министерства внутренних дел Азербайджана. С 1999 по 2018 годы служил в системе МВД, где прошёл путь от рядового сотрудника до звания подполковника полиции. Позже возглавлял Центр культуры СГБ Азербайджана.

Широкую известность получил как участник легендарной команды КВН "Парни из Баку", играя в составе с 1992 по 2001 годы. За это время команда стала чемпионом КВН (1992), обладателем Летнего кубка (1995), а также получила титул "Чемпионы века" (2000), оставив неизгладимый след в истории Клуба весёлых и находчивых.

С 2001 года продолжил творческую деятельность в составе Театра КВН "Планета "Парни из Баку", став одним из его ведущих актёров. Как актер снялся примерно в пятнадцати фильмах. За заслуги в области искусства в 2015 году был удостоен почётного звания заслуженного артиста Азербайджана, а в 2021 году – государственной медали "Терегги" за вклад в развитие национальной культуры.

