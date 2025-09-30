Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

В Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Италии Серджо Маттареллы (ФОТО)

Политика Материалы 30 сентября 2025 18:17 (UTC +04:00)
В Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Италии Серджо Маттареллы (ФОТО)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Читайте Trend в

Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
Все материалы

БАКУ/Trend/ - 30 сентября в Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы, прибывшего в Азербайджанскую Республику с официальным визитом.

Как сообщает Trend, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Италии был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Президента Италии Серджо Маттареллу.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Италии.

Прозвучали государственные гимны Итальянской Республики и Азербайджанской Республики.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Италии Серджо Маттареллой.

Новость обновляется

В Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Италии Серджо Маттареллы (ФОТО)
В Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Италии Серджо Маттареллы (ФОТО)
В Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Италии Серджо Маттареллы (ФОТО)
В Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Италии Серджо Маттареллы (ФОТО)
В Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Италии Серджо Маттареллы (ФОТО)
В Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Италии Серджо Маттареллы (ФОТО)
В Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Италии Серджо Маттареллы (ФОТО)
В Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Италии Серджо Маттареллы (ФОТО)
В Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Италии Серджо Маттареллы (ФОТО)
В Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Италии Серджо Маттареллы (ФОТО)
В Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Италии Серджо Маттареллы (ФОТО)
В Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Италии Серджо Маттареллы (ФОТО)
В Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Италии Серджо Маттареллы (ФОТО)
В Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Италии Серджо Маттареллы (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости