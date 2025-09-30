Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
В Баку и на Абшероне реализуется 10 проектов по управлению сточными водами

Общество Материалы 30 сентября 2025 18:07 (UTC +04:00)

Фирая Нуризаде
БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове реализуется 10 крупных проектов по улучшению управления сточными водами и развитию инфраструктуры. Среди них - строительство крупных магистральных коллекторов и 3 новых комплексов водоочистных сооружений.

Как сообщает Trend, об этом сказал заместитель председателя Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) Ильхам Бабаев.

"Завершение строительства магистральных коллекторов запланировано на 2027 год, а комплексов водоочистных сооружений - на 2027–2028 годы", отметил он.

