В Баку и на Абшероне реализуется 10 проектов по управлению сточными водами

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове реализуется 10 крупных проектов по улучшению управления сточными водами и развитию инфраструктуры. Среди них - строительство крупных магистральных коллекторов и 3 новых комплексов водоочистных сооружений.

Как сообщает Trend, об этом сказал заместитель председателя Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) Ильхам Бабаев.

"Завершение строительства магистральных коллекторов запланировано на 2027 год, а комплексов водоочистных сооружений - на 2027–2028 годы", отметил он.

