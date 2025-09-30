Бразилия и Азербайджан начнут сотрудничество в области ВИЭ с 2026 года - посол (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Бразилия начнет сотрудничество с Азербайджаном в области возобновляемых источников энергии в следующем году.

Об этом сказал Trend чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Бразилия в Азербайджане Мануэль Адальберто Карлос Монтенегро в кулуарах Бакинской недели климатических действий (BCAW2025).

Он подчеркнул, что обе страны разделяют общую позицию в вопросе перехода к "зеленой экономике".

"В Бразилии за последние 10 лет доля возобновляемых источников энергии в структуре производства чистой энергии выросла с 2% до 24%. Таким образом, страна превысила целевой показатель, установленный на 2030 год, и в настоящее время более 94% электроэнергии вырабатывается из чистых источников. Это наш опыт.

Азербайджан поставил цель достичь 40%, и мы можем работать вместе в этом направлении. Вчера состоялось первое заседание совместной рабочей группы по торговле и инвестициям, на котором обсуждались вопросы энергетики. Я уверен, что в следующем году мы начнем сотрудничество в области возобновляемых источников энергии", — отметил посол.

Он добавил, что Бразилия готова поделиться опытом в сфере гидроэнергетики и биотоплива.

"Биотопливо — наша сила, и мы верим в его будущее. Это единственный источник энергии замкнутого цикла. Например, электромобиль зависит от вырабатываемой электроэнергии, и если она получается из угля, такой автомобиль нельзя считать экологически чистым", - сказал дипломат.

Посол также рассказал о перспективах сотрудничества в других секторах экономики Азербайджана.

"Нам необходимо лучше узнать друг друга и наладить диалог на различных уровнях. Нефть и газ остаются ключевыми сферами, особенно с точки зрения трансфера технологий. Кроме того, сельское хозяйство является приоритетным направлением. Потому что у Бразилии в этой области доступны как дешевые, так и более ориентированные на человека технологии. В сельскохозяйственном секторе в прошлом году мы подписали Меморандум о взаимопонимании с министерством сельского хозяйства Азербайджана. Теперь, в соответствии с этим меморандумом, совместно с Совместной рабочей группой начнется реализация соответствующих мер", - отметил он.

Касаясь сотрудничества на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, посол отметил, что посещал эти регионы.

"Мы рассматриваем эти территории как неотъемлемую часть Азербайджана и включаем их в общую работу по развитию страны", - добавил дипломат.