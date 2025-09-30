Начался 2-ой день Бакинской недели климатических действий (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Начался 2-ой день Бакинской недели климатических действий 2025 (Baku Climate Action Week).

Как сообщает во вторник Trend, на мероприятии выступают президент COP29, представитель Президента Азербайджанской Республики по вопросам климата Мухтар Бабаев, министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, заместитель директора Агентства по возобновляемым источникам энергии Азербайджана Рена Гумбатова и другие официальные лица.

На мероприятии будут обсуждаться такие темы как исследование потенциала Азербайджана в солнечной энергетике, оффшорной (морской) ветроэнергетике, производстве "синего" и "зелёного" водорода, а также геотермальной энергии, увеличение устойчивости к изменению климата через международное сотрудничество, от обещаний к действиям: продвижение наследия COP29 через корпоративную устойчивость.

Выступая на мероприятии, президент COP29, представитель Президента Азербайджана по климатическим вопросам Мухтар Бабаев отметил, что в Азербайджане разрабатывается дорожная карта построения будущей энергосистемы.

"С помощью нашего нового климатического плана — национально определённого вклада (NDC) — мы формируем дорожную карту развития будущей энергетической системы", - сказал он.

По его словам, новая система будет более "чистой", "умной" и устойчивой.

"Она отражает то, каким образом мы диверсифицируем экономику за пределами нефтегазового сектора, увеличим долю возобновляемых источников энергии и интегрируем инновации через повышение энергоэффективности", - подчеркнул М.Бабаев.

А министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов сообщил, что в ближайшие два года в энергосистему Азербайджана будут интегрированы 10 новых электростанций.

"Азербайджан продолжает подавать пример в сфере «зелёной» энергетики. Страна планирует построить к 2030 году ветровые и солнечные электростанции общей мощностью 2,7 ГВт, что позволит утроить установленную мощность возобновляемых источников энергии до 4 ГВт и предотвратить выбросы 3,2 миллиона тонн парниковых газов", - сказал министр.

По его словам, в ближайшие два года в энергосистему будут интегрированы 10 новых электростанций, а также батарейные системы мощностью 250 МВт и объёмом хранения 500 МВт·ч для управления 2 ГВт возобновляемой энергии. Уже в ноябре ожидается ввод в эксплуатацию ветровой электростанции «Хызы-Абшерон» мощностью 240 МВт.

К 2030 году в Карабахе и Восточном Зангезуре планируется достижение установленной мощности в 1,6 ГВт за счёт гидро-, солнечных и ветровых электростанций, а также крышных панелей. Этот регион будет производить вдвое больше «зелёной» электроэнергии, чем потреблять, что позволит сократить более 2 миллионов тонн выбросов.

Кроме того, модель «Зелёной энергетической зоны» реализуется и в Нахчыване, обладающем потенциалом возобновляемых источников в 5–7 ГВт.

Министр подчеркнул, что следующий этап регионального энергетического перехода связан с освоением огромного потенциала Каспийского моря и созданием "зелёных" энергетических коридоров, соединяющих Южный Кавказ, Центральную Азию, Турцию и Европу. В настоящее время проводятся измерительные и мониторинговые работы для оценки развития ветроэнергетических проектов в Каспии, а также ведется сотрудничество с рядом международных компаний.

Отметим, что в 2024 году председательство COP29 успешно провело первую «Бакинскую неделю климатических действий» в партнёрстве с Лондоном — как аналогичное событие по мобилизации всего общества накануне COP29 в ноябре 2024 года.

Новость обновляется