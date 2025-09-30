В конце года в Азербайджане будет подписано очередное Генеральное коллективное соглашение

БАКУ /Trend/ - В конце этого года Кабинет министров, Конфедерация предпринимателей и Конфедерация профсоюзов Азербайджана заключат Генеральное коллективное соглашение на 2026-2029 годы.

Об этом сказал вице-президент Конфедерации предпринимателей Азербайджана Вугар Зейналов в ходе выступления на Бакинской неделе климатических действий (BCAW2025), сообщает Trend.

По его словам, в настоящее время идет работа над текстом данного соглашения.

"Это соглашение будет сильно отличаться от предыдущих. Здесь мы уделим особое внимание вопросам "зеленого" перехода", - сказал В.Зейналов.

