Утвержден Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области туризма между Азербайджаном и Камбоджей - Указ

Политика Материалы 30 сентября 2025 17:10 (UTC +04:00)
Утвержден Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области туризма между Азербайджаном и Камбоджей - Указ

Фарид Зохрабов
БАКУ /Trend/ - Утвержден "Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области туризма между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Королевства Камбоджа", подписанный 21 июля 2025 года в городе Пномпень.

Как сообщает Trend, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ.

После вступления в силу Меморандума о взаимопонимании, указанного в части 1 настоящего указа, Государственное агентство по туризму Азербайджанской Республики должно обеспечить реализацию его положений.

Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики поручено направить уведомление правительству Королевства Камбоджа о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу меморандума о взаимопонимании.

