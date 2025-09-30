Азербайджан готовит новые проекты в солнечной и ветровой энергетике

БАКУ/ Trend/ - Азербайджан в ближайшие годы намерен существенно увеличить объёмы выработки электроэнергии из возобновляемых источников.

Как сообщает Trend, об этом заявила заместитель директора Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Рена Гумбатова во время своего выступления на Бакинской неделе климатических действий (BCAW2025).

"Уже к концу 2024 года доля «зелёной» энергии в энергосистеме страны достигла 13,5 процента, и этот показатель продолжит расти за счёт реализации новых проектов", - сказала она.

По её словам, в законодательстве Азербайджана предусмотрены два механизма для инвесторов — проведение аукционов и прямые переговоры. Первый аукцион прошёл в рамках COP29, где китайская компания Universal получила проект солнечной электростанции мощностью 400 МВт с минимальной ставкой 3,54 цента за кВт⋅ч.

Среди стратегических партнёров страны названы Masdar, ACWA Power и BP. Уже в 2023 году совместно с Masdar введена в эксплуатацию солнечная электростанция мощностью 230 МВт, а в перспективе планируется запуск ветропарка на 240 МВт совместно с ACWA Power.

Р.Гумбатова подчеркнула, что рост доли ВИЭ будет способствовать не только увеличению установленной мощности, но и обеспечению большего объёма «зелёной» генерации.

Особое внимание уделяется и другим секторам. В частности, в транспортной сфере готовится национальный план устойчивой мобильности, предусматривающий использование электробусов и электрификацию железных дорог, а также расширение метро. В бытовом секторе приоритетами названы энергоаудит зданий, электрификация, установка солнечных панелей на крышах, а также использование биогаза из отходов.

"Энергетический переход набирает темпы, и это даёт мощный импульс развитию всех отраслей", — отметила она.