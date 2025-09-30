Азербайджан и США обсудили стратегическое партнерство и региональные вопросы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 30 сентября министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с главным советником Бюро Государственного департамента США по вопросам Европы и Евразии Вяттом Телке и временным поверенным в делах Соединенных Штатов Эми Карлон.

Об этом Trend сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи обсуждались азербайджано-американские отношения, вопросы, связанные с Меморандумом о взаимопонимании о создании стратегической рабочей группы для подготовки Хартии стратегического партнерства, азербайджано-армянский процесс нормализации и выполнение в этом контексте Вашингтонских соглашений, а также региональная и международная безопасность, представляющие взаимный интерес.

Было подчеркнуто, что взаимные визиты официальных лиц и представителей двух стран играют важную роль в развитии двусторонних связей.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

