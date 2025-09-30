Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Баку поддерживает всеобъемлющее предложение Трампа о мире в Газе

Политика Материалы 30 сентября 2025 12:00 (UTC +04:00)
Баку поддерживает всеобъемлющее предложение Трампа о мире в Газе

Читайте Trend в

Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Мы приветствуем объявление всеобъемлющего плана по завершению конфликта в Газе, предложенного Президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана

"Устойчивый и справедливый мир требует искренней приверженности, взаимного доверия и соблюдения международного права. Обмен пленными и заложниками, а также решение гуманитарных нужд населения имеют решающее значение для прокладывания пути к долгосрочной стабилизации и политическому урегулированию через укрепление доверия и снижение напряженности. Только посредством диалога и доброй воли может быть достигнуто долгосрочное урегулирование, в основе которого лежит двухгосударственное решение", - сказали в ведомстве.

Лента

Лента новостей

Читать все новости