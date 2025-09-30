Баку поддерживает всеобъемлющее предложение Трампа о мире в Газе

БАКУ /Trend/ - Мы приветствуем объявление всеобъемлющего плана по завершению конфликта в Газе, предложенного Президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана

"Устойчивый и справедливый мир требует искренней приверженности, взаимного доверия и соблюдения международного права. Обмен пленными и заложниками, а также решение гуманитарных нужд населения имеют решающее значение для прокладывания пути к долгосрочной стабилизации и политическому урегулированию через укрепление доверия и снижение напряженности. Только посредством диалога и доброй воли может быть достигнуто долгосрочное урегулирование, в основе которого лежит двухгосударственное решение", - сказали в ведомстве.