Дезинформация и кибербуллинг угрожают общественному диалогу - Акрамджон Фозилов

БАКУ /Trend/ - Дезинформация, кибербуллинг и троллинг представляют серьезную угрозу общественному диалогу и безопасности.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил председатель Попечительского совета Общественного фонда по поддержке и развитию средств массовой информации Узбекистана Акрамджон Фозилов в ходе II Азербайджано-Узбекского медиафорума на тему "Цифровая трансформация и медиа".

"Эти явления подрывают доверие к СМИ и государственным институтам, провоцируют конфликты и негативно влияют на психическое здоровье пользователей", - отметил он.

Фозилов отметил, что, сегодня, когда традиционные СМИ постепенно уступают место социальным сетям и платформам с персонализированным контентом, этические и профессиональные стандарты становятся как никогда важными для регулирования цифрового пространства и предотвращения вреда.

"С 2023 года количество угроз с использованием голосов, изображений и видео, сгенерированных искусственным интеллектом, резко возросло. Такие манипуляции не только искажают реальность, но и угрожают демократическим институтам, общественному доверию и безопасности граждан. Эти угрозы становятся все труднее выявить. По данным ЮНИСЕФ, каждый третий молодой человек в возрасте от 13 до 24 лет стал жертвой кибербуллинга, а почти каждый второй взрослый испытывает социальную тревожность из-за оскорблений в сети. Исследования Университета Калгари показывают, что около 57% пользователей интернета сталкивались с троллингом в той или иной форме", - подчеркнул он.

По его словам, для борьбы с этими проблемами необходим комплексный подход. "С одной стороны, важно укреплять медиаграмотность и поощрять ответственное поведение пользователей, чтобы они могли критически оценивать потребляемую информацию".

"Цифровой этикет должен стать ключевым инструментом. Пользователи должны ощущать этическую ответственность, воздерживаться от агрессии и поддерживать жертв. С другой стороны, платформы обязаны предоставлять эффективные механизмы для подачи жалоб, модерации вредного контента и поддержки пользователей, а также повышать осведомлённость о рисках кибербуллинга", - резюмировал Фозилов.