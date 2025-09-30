Международные и локальные игроки e-commerce могут дополнять друг друга - генеральный директор AliExpress СНГ

БАКУ /Trend/ - Международные и локальные игроки e-commerce могут дополнять друг друга.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал генеральный директор AliExpress СНГ Сергей Гречин в ходе панельной дискуссии на тему "Региональные чемпионы на подъёме: как ведущие игроки e-commerce расширяют своё присутствие за пределами своих стран" в рамках INMerge Innovation Summit, организованного PASHA Holding в Баку.

"Региональные маркетплейсы обладают большим потенциалом для роста на своих рынках, в основном потому, что они лучше понимают поведение клиентов, локальные тренды, могут предоставлять лучший сервис: доставку за один-два дня, удобный возврат и поддержку на родном языке. Это, прежде всего, про сервис", - сказал он.

При этом Гречин отметил, что у таких маркетплейсов есть одна из основных проблем — ограниченный ассортимент, так как он зависит от предложений локальных продавцов.

"Это как раз область, где международные игроки имеют преимущество: кросс-бордер-игроки могут предоставить доступ к международным поставкам и технологиям, а локальные — к эффективной логистической инфраструктуре, интегрированным источникам и, конечно, к экспертизе рынка. Такие партнерства могут принимать разные формы: контрактные соглашения с определенной эксклюзивностью, или более глубокие формы сотрудничества, например, инвестиции в капитал", - сказал он.