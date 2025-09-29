Названы маршруты общественного транспорта, на которых изменились тарифы

БАКУ /Trend/ - Для удовлетворения быстрорастущих транспортных потребностей страны, обеспечения бесперебойности пассажирских перевозок и ускорения обновления автобусного парка регулирование тарифов считается необходимым шагом.

Об этом сказали Trend в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.

Отмечено, что текущее изменение тарифов будет применяться только на маршрутах, где применяется безналичная система оплаты проезда и эксплуатируются автобусы, соответствующие современным стандартам. Это направлено на стимулирование деятельности перевозчиков, эксплуатирующих современные автобусы с возможностью безналичной оплаты. Под соответствующими современным стандартам подразумеваются электрические, работающие на сжатом природном газе (СПГ) и дизельные автобусы 2025 года выпуска. В Баку это правило будет применяться только к электробусам и автобусам, работающим на сжатом газе (СПГ). По мере обновления автопарка других маршрутов они смогут перейти на новый тариф, и общественности будет предоставлена дополнительная информация об этом.

После изменения тарифов, до конца 2025 года, а также в последующие годы в столице планируется ежегодно приобретать и привлекать к перевозкам примерно 400 новых автобусов, а в Сумгайыте и Абшероне - по 100. Это приведет к быстрому обновлению автобусного парка и дальнейшему повышению качества услуг. Дополнительно будет стимулироваться переход перевозчиков на системы безналичной оплаты, и на этой основе будут созданы технические возможности для применения различных тарифных форм в пассажирских перевозках.

Следует отметить, что процесс обновления охватил, помимо столицы, территорию города Сумгайыт и Абшеронского района, и в этом году в пользование пассажиров было передано 85 современных автобусов. В Гяндже был обновлен весь автобусный парк, закуплено 280 новых автобусов и начато внедрение системы безналичной оплаты. В Нахчыван будет завезено 60 электробусов. Также планируется обеспечить электрическим транспортом города Лачин, Ханкенди, Джабраил и Агдам.

Список маршрутов, по которым повышен проезд, по городу Баку:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 24, 30, 32, 33, 35, 38, 40, 44, 46, 57, 61, 62, 65, 72 , 81, 88, 104, 105, 120, 125, 130, 133, 139, 140, 147, 149, 150, 150E, 163, 165, 172, 189, 205, 211 , 217, 120E, 121E, 140E, 141E, 7А , 7B, 88А, E1, M8,

По маршрутам Баку-Сумгайыт и Баку-Абшерон: 157 158 503 508,

По городу Гянджа: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, G1, G2.

По другим городам и маршрутам изменение цен на этом этапе не применяется.

Отметим, что с учетом возникшей необходимости предоставления более качественного обслуживания в общественном транспорте, в целях обеспечения бесперебойности пассажироперевозок и достижения целей, установленных Государственной программой по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и на прилегающих территориях на 2025–2030 годы, принято решение о регулировании тарифов и утверждены новые тарифы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!