Надежность информации зависит от сотрудничества стран и медиаструктур - Хайдар Хасанов

БАКУ /Trend/ - Надежность информации сегодня во многом определяется тем, насколько эффективно страны и медиаструктуры сотрудничают друг с другом.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил заместитель директора Творческого объединения "Узбекистан 24", главный продюсер телерадиоканала "Узбекистан 24" Хайдар Хасанов в ходе II Азербайджано-Узбекского медиафорума на тему "Цифровая трансформация и медиа".

"Азербайджан и Узбекистан уже укрепляют медиасвязи для обеспечения объективного освещения политических событий и повышения доверия аудитории к новостям", - отметил он.

При этом, по его словам, существует ряд серьезных вызовов. Хасанов привел статистику времен пандемии: по данным National Library of Medicine, в 2020 году было зафиксировано около миллиона фейковых материалов, связанных с COVID-19. В крупной выборке постов в социальных сетях такие сообщения суммарно набрали более 2,35 миллиона перепостов за год.

"Эти цифры наглядно демонстрируют масштаб "инфодемии". В современных условиях особенно важны четкие этические ориентиры для новостных служб и редакций, а также единые правила игры в медиасреде", - отметил он.

Хасанов добавил: "Эффективная модель для будущего должна включать двустороннюю проверку фактов, согласованные формулировки, обмен исходными материалами и единые редакторские стандарты. Такой подход снижает риски искажений и создает целостную картину для аудитории обеих стран".

Подводя итог, он отметил: "Наша профессия выигрывает не громкостью, а прозрачностью. Для нас принципиально важно держать высокую планку: говорить ровно то, что мы знаем, быстро уточнять данные при их изменении и всегда указывать источники информации. Только так, даже в эпоху клипового мышления и искусственного интеллекта, журналисты сохранят свою главную ценность — доверие".

