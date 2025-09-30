SOCAR ищет партнера в сфере геотермальной энергетики

БАКУ /Trend/ - В области геотермальной энергетики мы изучили потенциал совместно с SLB и сейчас ищем партнера.

Как сообщает Trend, об этом сказал вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Афган Исаев в ходе выступления на Бакинской неделе климатических действий (BCAW2025).

Говоря о работе SOCAR в области энергетического перехода, он отметил, что к 2035 году компания будет иметь сбалансированный портфель, реализуя как низкоуглеродные, так и высокоуглеродные энергетические проекты.

"Мы также быстро наращиваем внутренние знания, сотрудничая с региональными и глобальными партнерами. SOCAR выбрала трехэтапный подход: обучение, разработка и эксплуатация. Совместно с Light Source и bp мы реализуем проекты мощностью 240 мегаватт и электрифицируем Сангачальский терминал. Мы запустили три новых проекта с Masdar и другими партнерами. В области геотермальной энергетики мы изучили потенциал совместно с SLB и сейчас ищем опытного партнера. За почти три года мы добились больших успехов в этом направлении, и это стало возможным благодаря сотрудничеству. Сотрудничество обеспечивает обмен знаниями и ускоряет усилия по декарбонизации", - подчеркнул А. Исаев.

