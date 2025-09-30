Информационная безопасность является одной из приоритетных тем - Расим Багиров

БАКУ /Trend/ - Одна из главных задач, стоящих перед нами - обеспечение безопасности в информационной сфере.

Как сообщает Trend, об этом заявил директор департамента международных отношений и документации Агентства развития медиа Азербайджанской Республики Расим Багиров на панельной сессии "Партнерство медиа в цифровую эпоху: совместные инициативы в направлении информационной безопасности" в рамках II Азербайджано-Узбекского медиафорума.

Он отметил, что если говорить об информационной безопасности, то этот вопрос в настоящее время является одним из приоритетных.

"В информационной сфере нет границ. Одна из главных задач, стоящих перед нами, - обеспечение безопасности в информационной сфере. Что касается вопросов кибербезопасности, мы знаем, что они не могут отставать от информационной сферы", - сказал Р.Багиров.

По его словам, необходимо просвещать аудиторию, чтобы она могла отличать информацию от дезинформации.

"В плане обеспечения информационной безопасности хочу отметить, что мы можем предложить превентивные и последующие меры в этой сфере. Превентивные меры в этой области – это просвещение населения. Мы проводим различные мероприятия в этом направлении. Каждый год в декабре мы проводим Неделю медиаграмотности, вовлекая в этот проект учителей, студентов и даже школьников. Это способствует повышению уровня информированности людей.

В рамках партнёрства между Азербайджаном и Узбекистаном реализуются различные мероприятия. Считаем, что продолжим эту традицию. Методы, которые применяются в информационную эпоху, часто меняются. Поэтому для поддержания синергии нам нужны такие партнёры, как Узбекистан", - добавил Р.Багиров.

