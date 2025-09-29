Музыкальная прогулка по Баку - увидеть знакомые улицы и услышать голос прошлого (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Вечером, наполненным мелодиями и воспоминаниями, Государственный театр песни имени Рашида Бейбутова пригласил зрителей в музыкальное путешествие под названием "Прогулка" (Gəzinti). Это была не просто концертная программа - это был вечер-переплетение жанров, голосов и эпох, где каждый номер звучал как отдельная остановка на маршруте памяти, сообщает Trend Life.

В сопровождении Эстрадно-симфонического оркестра сцена ожила голосами ярких исполнителей. Перед публикой выступили солисты театра - народная артистка Азербайджана Гюльянаг Мамедова, а также Медина Кязымова, Фахри Кязым-Ниджат, Ровшан Гахраманов, Айнур Искендерли, Ильхама Гасымова, Айшен Мехтиева и Талех Яхъяев. К ним присоединились и приглашённые гости - Эльмира Мухаммед, Заур Герай, Эльмира Атапур и Ильгар Бекиров.

Прозвучали песни "Köç mənim qəlbimə", "Dağlar", "Ey Vətən", "Üzüm mahnısı", "Odlar yurdu Azərbaycan" и многие другие мелодии.

Особую энергетику вечеру придали инструментальные номера в исполнении оркестра - бодрая интродукция из телеспектакля "Ordan-burdan" Рауфа Гаджиева, яркая фантазия на темы из "Аршин мал алан" Узеира Гаджибейли, утончённая "Gəzinti" Хадиджи Мирзазаде, сцены из музыкальной комедии "Bir məhəllədən iki nəfər" Гара Гараева.

Этот вечер напомнил: иногда достаточно одной песни, чтобы почувствовать тепло родного дома, увидеть знакомые улицы и услышать голос прошлого. И "Прогулка" по музыкальной памяти удалась - ярко, тонко и с любовью.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

