Узбекистан и Япония обсудили перспективы сотрудничества в сфере ИКТ

ТАШКЕНТ /Trend/ - В Ташкенте прошёл Форум по информационно-коммуникационным технологиям, организованный Узбекистаном и Японией, передает Trend.

Согласно информации, в дискуссиях участвовали представители госструктур, бизнеса, международных организаций и ведущих вузов обеих стран.

Главными темами стали развитие ИТ-аутсорсинга из Узбекистана в Японию, подготовка специалистов, совместные образовательные проекты и перспективы цифрового сотрудничества.

Представители METI, JETRO, Toyota Tsusho, Japan Digital University и других структур отметили сильные позиции Узбекистана в области математики, владения иностранными языками и государственную поддержку отрасли, подчеркнув важность страны как стратегического партнёра японского бизнеса.

Особое внимание было уделено созданию в Ташкенте BPO-центров, развитию образовательного хаба и запуску новых инвестпроектов в сфере ИКТ.

Форум показал, что Узбекистан постепенно укрепляет статус важного центра мирового ИТ-аутсорсинга и подготовки высококвалифицированных кадров.