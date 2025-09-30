Увеличился объем производства иранской компании по развитию горнодобывающей отрасли

БАКУ /Trend/ - За 5 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 августа 2025 года) объем производства Иранской инвестиционной компании по развитию горнодобывающей и металлургической отраслей увеличился на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 августа 2024 года).

Как сообщает Trend, об этом заявил исполнительный директор компании Реза Хейдари в ходе брифинга.

По его словам, объем производства компании за 5 месяцев составил 238 тысяч тонн. Однако за аналогичный период прошлого года компания произвела более 197 тысяч тонн продукции.

Хейдари заявил, что ожидается, что объем производства компании в текущем году (с 21 марта 2025 года по 20 марта 2026 года) достигнет 500 тысяч тонн. В прошлом году (с 20 марта 2024 г. по 20 марта 2025 г.) объем производства компании составил 450 тыс. тонн.

Он сообщил, что объем продаж компании за 5 месяцев составил около 191 тыс. тонн. Это на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, за аналогичный период прошлого года объем продаж продукции компании составил 157 тыс. тонн.

Следует отметить, что данная компания была основана в 1996 году. Ее акционерами являются 6 компаний и банк.