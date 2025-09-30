Между медиа-субъектами Азербайджана и Узбекистана ведется интенсивная работа по укреплению сотрудничества - Ахмед Исмаилов

БАКУ/Trend/ - Между медиа-субъектами Азербайджана и Узбекистана ведётся интенсивная работа по укреплению сотрудничества.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил исполнительный директор Агентства по развитию медиа Азербайджана Ахмед Исмаилов, выступая на II Азербайджанско-Узбекском медиафоруме, посвящённом теме «Цифровая трансформация и медиа».

"Между ответственными органами Азербайджана и Узбекистана в сфере развития и координации медиа установлены эффективные контакты, достигнуты важные результаты во взаимодействии структурных подразделений государственных органов, отвечающих за коммуникацию. Кроме того, налажен обмен опытом в области медиаобразования и медиаграмотности. Ведётся активная работа по дальнейшему укреплению сотрудничества между медиа-субъектами двух стран", - отметил он.

А. Исмаилов отметил, что 20 июня 2022 года в рамках Азербайджанско-Узбекского бизнес-форума в Ташкенте был подписан Меморандум о взаимопонимании между Агентством по развитию медиа Азербайджана и соответствующим государственным органом Узбекистана, что стало серьёзным стимулом для активизации сотрудничества в данной сфере.

"22 августа 2023 года в ходе государственного визита Президента Узбекистана в Азербайджан была подписана "Дорожная карта" по развитию сотрудничества в сфере медиа между Азербайджаном и Узбекистаном", — добавил он.

А.Исмаилов подчеркнул, что реализация “Дорожной карты” охватила широкий спектр мероприятий: развитие профессиональных навыков журналистов, проведение встреч и обмен опытом между представителями государственных органов, организация тренингов, семинаров, медиа-туров и дискуссий по вопросам медиаобразования. Кроме того, была создана модель сотрудничества, направленная на повышение медиаграмотности населения обеих стран.