Трансграничным маркетплейсам в Узбекистане выгоднее сотрудничать с локальными партнерами - Зохид Улмасбаев

БАКУ /Trend/ - Лучший сценарий для трансграничных маркетплейсов в Узбекистане - это сотрудничество с локальными партнерами.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал сооснователь и стратегический советник Oneziyo.AI Зохид Улмасбаев в рамках INMerge Innovation Summit, организованного PASHA Holding в Баку.

Он отметил, что если компания хочет вести онлайн-торговлю в Узбекистане, она должна соблюдать те же правила, что и местные игроки.

"Например, Temu начал маркетинговую кампанию в Узбекистане и в течение десяти дней стал активно продавать там свои старые товары по очень низкой цене и с бесплатной доставкой из Китая. В результате пострадал локальный игрок - Uzum. И правительство вынесло Temu предупреждение: работать нужно по тем же правилам, что и все остальные компании. Ситуация такова: если компания хочет вести онлайн-торговлю в Узбекистане, она должна соблюдать те же правила, что и местные игроки", - сказал он.

Улмасбаев отметил, что у местных маркетплейсов уже есть инфраструктура, понимание потребителей, налаженная доставка "последней мили", система возвратов и собственная BNPL-структура (сервис "покупай сейчас, плати потом").

"Чтобы продавать в Узбекистане, необходимо использовать финансовые инструменты и финтех-решения. Если делать это из-за рубежа, вы не знаете клиента. А местные компании обладают обширными знаниями о своей аудитории. Поэтому, на мой взгляд, сотрудничество трансграничного игрока с локальным партнером - оптимальный путь работы в Узбекистане", - сказал он.