Бразилия намерена перевести климатический процесс из переговоров в практические решения - посол

БАКУ/Trend/ - Бразилия намерена превратить климатический процесс из формата переговоров в формат конкретных действий, делая упор на солидарность, инновационное управление и интеграцию традиционных практик.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил посол Федеративной Республики Бразилия в Азербайджане Мануэль Монтенегро, выступая на Бакинской неделе климатической деятельности.

"Бразилия на COP30 будет продвигать атмосферу сотрудничества, подчеркнет необходимость укрепления многосторонности и связь климатических действий с жизнью людей", - сказал посол.

По его словам, ключевыми задачами станут ускорение выполнения Парижского соглашения и активизация действий в сферах смягчения последствий изменения климата, адаптации и финансирования.