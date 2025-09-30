II Азербайджано-Узбекский медиафорум станет успешной платформой для расширения будущего сотрудничества - Исмет Саттаров

БАКУ/Trend/ - II Азербайджано-Узбекский медиафорум станет успешной платформой для расширения будущего сотрудничества.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил председатель Аудиовизуального совета Азербайджанской Республики Исмет Саттаров, выступая на II Азербайджанско-Узбекском медиафоруме, посвящённом теме «Цифровая трансформация и медиа».

По его словам, информация — это не только передача новостей, но и мост, который укрепляет связи между народами.

«Мы, как Аудиовизуальный совет, уверены, что тесное сотрудничество между медиа-организациями Азербайджана и Узбекистана внесёт значимый вклад в развитие здоровой, объективной и профессиональной информационной среды. Сегодня, когда на первый план выходят цифровая трансформация, информационная безопасность и устойчивость медиа, сотрудничество наших стран в этой сфере особенно важно», — отметил Саттаров.

Он добавил, что совместные проекты, обмен информацией, внедрение новых технологических трендов и обмен опытом профессиональных журналистов будут способствовать взаимному развитию: «Уверен, что этот форум станет следующим шагом и успешной платформой для дальнейшего расширения сотрудничества медиа Азербайджана и Узбекистана».