Изменение климата следует рассматривать как экологический и экономический вопрос - Виктор Коваленко

БАКУ /Trend/ - Декарбонизация - это не только задача правительств, она начинается с повседневной деятельности бизнеса. Для компаний важно иметь четкие рамки и направления.

Об этом заявил руководитель службы по изменению климата и устойчивому развитию в Центральной Азии компании "EY" Виктор Коваленко на Бакинской неделе климатических действий, сообщает Trend.

По его словам, когда бизнес осознает, что изменение климата создает риски для его операций, этот вопрос становится частью системы управления рисками.

"Управление рисками — понятная всем концепция. Компании начинают действовать, когда изменение климата приводит к реальным финансовым последствиям, затратам, рискам и возможностям. Тогда речь идёт не только об экологии, но и о средствах, конкурентоспособности и долгосрочной устойчивости", - отметил он.

Он подчеркнул, что изменение климата необходимо рассматривать одновременно как экологический и экономический вопрос.

"Риски реальны, и возможности тоже. Когда правительства и бизнес работают вместе, можно эффективно управлять этими рисками и одновременно строить более чистую, устойчивую и прибыльную экономику", - добавил он.

