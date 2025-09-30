Между Азербайджаном и Узбекистаном налажены тесные связи в сфере медиа - Натиг Мамедли

БАКУ/Trend/ - Между Азербайджаном и Узбекистаном налажены тесные связи в сфере медиа.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал журналистам заместитель исполнительного директора Агентства по развитию медиа Азербайджана Натиг Мамедли в кулуарах II Азербайджанско-Узбекского медиафорума, посвящённого теме «Цифровая трансформация и медиа» в Баку.

Он рассказал о «дорожной карте» сотрудничества в медиа между двумя странами: «Дорожная карта охватывает деятельность медиа обоих государств. В соответствии с ней уже несколько лет проводятся различные мероприятия: форумы, обмен журналистами и пресс-секретарями, организационные визиты и конференции».

«Сегодня проходит второй Азербайджанско-Узбекский медиафорум в Баку. Первый форум состоялся в Узбекистане, посвященная совместной борьбе с дезинформацией и объединению ресурсов медиа двух стран. Сегодня эта тема продолжается в профессиональной плоскости в рамках вопросов цифровой трансформации и медиа. Запланированы две панельные сессии, в которых примут участие эксперты из обеих стран и международные журналисты. На сессиях будут подробно обсуждены ключевые вопросы, с которыми сталкивается журналистика в правовом и цифровом пространстве», — добавил Н.Мамедли.