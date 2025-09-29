Али Асадов прибыл с рабочим визитом в Минск (ФОТО)

Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Политика Материалы 29 сентября 2025 14:34 (UTC +04:00)
Фото: Официальный сайт Кабинета Министров

Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - 29 сентября премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов отправился в Минск с рабочим визитом по приглашению премьер-министра Республики Беларусь Александра Турчина для участия в заседании Совета глав правительств СНГ.

Об этом Trend сообщили в Кабинете министров.

В Национальном аэропорту Минск Али Асадова встречали заместитель премьер-министра Республики Беларусь, сопредседатель совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству двух стран Наталья Петкевич, заместитель министра иностранных дел Игорь Секрета и другие официальные лица.

