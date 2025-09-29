В Азербайджане начинается предоставление льготной поддержки проектам по энергоэффективности (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Идёт работа над финальной версией требований Фонда энергоэффективности.

Об этом сказал Trend в кулуарах Недели климатических действий в Баку заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов.

По его словам, через данный фонд в Азербайджане будут предоставляться поддержка для многих проектов в сфере энергоэффективности: «То есть поддержка будет оказываться по ставкам ниже рыночных. В ближайшее время активность в этом направлении станет заметной».

Отметим, что цель Фонда энергоэффективности. — стимулирование и продвижение эффективного использования энергетических ресурсов и реализации мер по повышению энергоэффективности.

Управляющим средствами Фонда выступает министерство энергетики Азербайджана в лице Агентства по регулированию энергетики.

Фонд был учреждён для стимулирования и продвижения эффективного использования энергетических ресурсов и реализации мер по повышению энергоэффективности. Льготные кредиты, пилотные проекты, которые будут реализованы, а также гранты и субсидии, выделяемые Агентством за счёт средств Фонда энергоэффективности, создадут условия для развития энергетического сектора страны, эффективного и устойчивого использования энергетических ресурсов, включая сокращение негативного воздействия на окружающую среду.